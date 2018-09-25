İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de engeli ve eski hükümlüler için kura çekimi

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari’de de İş-Kur’a başvuran engeli ve eski hükümlülerin kura çekimi yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de İş-Kur'a başvuran engeli ve eski hükümlülerin kura çekimi yapıldı.


Bir süre önce Türkiye'nin değişik illerinde olduğu gibi İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğüne de yüzlerce engelli ve eski hükümlü kadrosu için başvuruda bulunmuştu. Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak engelli ve eski hükümlülerin kura çekimi noter ve yetkililerin gözetiminde yapıldı. Engelli kadrosuna başvuran 514 kişinin içinde 36 asil ve 36 yedek seçildi. Kadroya geçecek engelli sayısının ise 12 olduğu belirtildi.


Eski hükümlü kadrosuna ise 155 kişinin başvurduğu ve içinden 15 asıl, 15 yedek seçildiği ve kadroya geçecek eski hükümlü mahkumun ise 5 olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.