Hakkari'de engeli ve eski hükümlüler için kura çekimi

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de İş-Kur'a başvuran engeli ve eski hükümlülerin kura çekimi yapıldı.

Bir süre önce Türkiye'nin değişik illerinde olduğu gibi İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğüne de yüzlerce engelli ve eski hükümlü kadrosu için başvuruda bulunmuştu. Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak engelli ve eski hükümlülerin kura çekimi noter ve yetkililerin gözetiminde yapıldı. Engelli kadrosuna başvuran 514 kişinin içinde 36 asil ve 36 yedek seçildi. Kadroya geçecek engelli sayısının ise 12 olduğu belirtildi.

Eski hükümlü kadrosuna ise 155 kişinin başvurduğu ve içinden 15 asıl, 15 yedek seçildiği ve kadroya geçecek eski hükümlü mahkumun ise 5 olduğu öğrenildi.