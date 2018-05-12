Hakkari’de engelliler haftası etkinlikleri

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri Cumhuriyet İlköğretim Okulunda özel alt sınıfında eğitim gören engellileri Engeliler Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret et ettiler. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Dernek Başkan Yardımcısı Yusuf Dündar ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Gül’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Müdür Yardımcısı Gür ise, Engelli Haftası nedeniyle her zaman engellilerin yanında olduğunu ifade ederek. Engelliler için pozitif ayrımcılık ayırdığımızda her zaman onlar için ellerinde geldiği kadarıyla yardımcı olduğunu ifade etti. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ise, eğitim ve farkındalık oluşturmak adına yapmış oldukları özel alt sınıflar için teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Okullarımızı gezdik engelli kardeşlerimiz bu eğitimde çok iyi bir verim olduklarını ve çok mutlu olduklarını bize bildirdiler. Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Bilal Gür hocamızı ziyaret ardından 2. sınıfta eğitim gören 20 engeli öğrenciye gül dağıtarak onların 10- 16 Mayıs engelliler haftasını kutladık” dedi.