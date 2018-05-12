Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 08:21

Hakkari’de engelliler haftası etkinlikleri

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Engeliler Haftası etkinlikleri kapsamında engellileri ziyaret ederek örencilere gül dağıttılar.

Hakkari’de engelliler haftası etkinlikleri

12 Mayıs 2018 08:21


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri Cumhuriyet İlköğretim Okulunda özel alt sınıfında eğitim gören engellileri Engeliler Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret et ettiler. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Dernek Başkan Yardımcısı Yusuf Dündar ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Gül’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.


Müdür Yardımcısı Gür ise, Engelli Haftası nedeniyle her zaman engellilerin yanında olduğunu ifade ederek. Engelliler için pozitif ayrımcılık ayırdığımızda her zaman onlar için ellerinde geldiği kadarıyla yardımcı olduğunu ifade etti. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ise, eğitim ve farkındalık oluşturmak adına yapmış oldukları özel alt sınıflar için teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Okullarımızı gezdik engelli kardeşlerimiz bu eğitimde çok iyi bir verim olduklarını ve çok mutlu olduklarını bize bildirdiler. Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Bilal Gür hocamızı ziyaret ardından 2. sınıfta eğitim gören 20 engeli öğrenciye gül dağıtarak onların 10- 16 Mayıs engelliler haftasını kutladık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    16°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç