Hakkari’de “Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürü” konferansı

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İslam Musayev tarafından organize edilen “Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürü” konulu konferans düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bardak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Binyamin Tekin, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin, üniversitenin akademik ve idari personelleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin, Hakkari’deki engelliler derneğinin önemine ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli ise engel nedir, engellilerin yaşantısı, engellilerin topluma bakışı, engellilerin toplumla bütünleşmesi ve toplumun engelliyi tanıması gibi konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Müzik dinletisi ve pandomim gösterisinin ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli’ye teşekkür belgesi ve kilim takdim etti. Konferans, İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan kermes ile son buldu.