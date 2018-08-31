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31 Ağustos 2018 14:19

Hakkari’de eski su şebekleri iptal ediliyor

Hakkari Belediye Başkanlığı kent merkezindeki içme suyu eski şebeke hatlarının iptal edilip yeni şebeke hatlarına geçişi yapılacağını açıkladı.

Hakkari’de eski su şebekleri iptal ediliyor

31 Ağustos 2018 14:19


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızın 2017-2018 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında yapılmakta olan 175 kilometre Hakkari merkez içme suyu isale ve şebeke yapım işinin şehir merkezinde yeni şebeke hattı imalatları yapılan, gerekli test aşamaları tamamlanan Keklikpınar ve Yeni mahallenin tamamında olmak üzere Gazi Mahallesinde; Keçeciler Semti, Mahalle Mezarlığı altı, Öztunçlar Semti, Anadolu Caddesi boyu, Av. Cumhur Keskin Caddesi yol üstü, Kırkkonutlar semti ve Sürme Hanım Caddesi yol buyunca eski şebeke hatları 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tamamen iptal edilecek olup yeni şebeke hattına geçiş yapılacaktır. Belirtilen bu mahalle ve adreslerdeki abonelerimize önemle duyurulur” denildi.




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