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31 Temmuz 2018 18:40

Hakkari’de EYP patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir askeri personelin eşi hayatını kaybederken, 11 aylık bebeği ise ağır yaralandı.

Hakkari’de EYP patladı: 1 ölü, 1 yaralı

31 Temmuz 2018 18:40


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada “31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi




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