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Hakkari'de ‘Fatih Keskin Halı Saha Futbol Turnuvası' başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Durankaya Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği “Fatih Keskin 2.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Durankaya Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği “Fatih Keskin 2. Halı Saha Futbol Turnuvası” oynanan ilk maçlarla başladı.


Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, gençlerin birbiriyle kaynaşması ve dostluklarının pekişmesi amacıyla futbol turnuvası düzenlediklerini söyledi. Keskin, “Turnuvaya 20 takım katılıyor. Turnuvaya katılan futbol takımlarının her biri birbirinden değerli pırıl pırıl gençlerden oluşuyor. İmkanlar dahilinde bu tür etkinlikleri düzenleyerek, gençlerimizi spora ve dostluğa teşvik etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha farklı etkinlikler düzenleyerek, gençlerimizi sosyal aktivitelerle kaynaşmasını ve boş zamanlarının daha verimli geçmesini sağlayacağız. Turnuvamızı başlattık, bir kaç hafta içerisinde final maçında galip gelen takıma şampiyonluk hediyelerini sunacağız. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.

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