Hakkari’de festival gibi aşiret düğünü

Bir süre önce Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin’in oğlu Emirhan Keskin ve Gizem Onay çiftinin nikahını Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in kıyarken, şahitliğini ise Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yapmıştı. Hakkari Belediyesi eski başkan yardımcısı olan Arif Onay’ın kızı Gizem ile Emirhan için Gazi Mahallesi’ndeki Keskinler semtindeki açık alanda iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine CHP Hakkari eski milletvekili Esat Canan, iş adamları, kurum amirleri, STK temsilcileri, birçok aşiret lideri, il ve ilçelerden binlerce davetli katıldı. Gazi Mahallesi Onaylar semtinde bulunan gelini davetliler bir kilometre boyunca davul zurna ve yöresel şarkılar eşliğinde yürüyerek, 30 derecelik sıcak havada ulaştılar. Burada yörenin örf ve adetleri yerine getirilerek, gelin baba evinden alınarak son model bir araca bildirildi. Davetliler Keskinler semtindeki düğün alanına gelini ulaştırdı.

Bu sırada damadın annesi Ayşe Keskin ve beraberindekiler, şeker dolusu testi çiftin ayaklarının dibinde kırarken, kaplar dolusu şekeri de havaya saçtılar.

Sağdıç Sami Çobanoğlu, düğün törenine katılan herkese teşekkür ederek, misafirlerle tek tek ilgilendi.

İHA ekibine açıklamada bulunan Slehi Aşireti Lideri ve Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari ve çevre illerden 7’den 70’e herkesin bu mutlu günlerinde yanlarında olduğunu belirterek, “Çok mükemmel bir düğün oldu. Allah herkesten razı olsun. Bu düğünün anlamı şuydu, herkesi içinde barındıran barışın, dostluk düğünüydü. Hakkari’nin il ve ilçelerinden ve il dışında gelen çok değerli misafirlerimiz ve bürokratlar oldu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Buradaki atmosferi görüyorsunuz, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bazı aşiret mensupları ise, Fatih Keskin’in düğün törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dillere destan bir düğüne şahitlik ettik. Her aşiretten insanlar var. Keskin çiftine mutluluklar diliyoruz” dediler.