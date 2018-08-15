Hakkari’de ‘festival’ toplantısı

Ulusal Film Festivali ile 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali tanıtım toplantısı yapıldı.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonunda yapılan toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Yüksel Polat ile MHP İl Başkanı Fatih Özbek katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, 1. Hakkari Ulusal Film Festivali ve 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali tanıtım toplantısına katılan herkese teşekkür etti. Müdür Ağacanoğlu, “Hakkari ilimizde son yıllarda kültür, sanat ve turizm önemli ilerlemeler sağlanmıştır. İl genelinde çeşitli kurumlarımızın katkıları ile özellikle son iki yıldır bu gelişmeler ivme kazanarak kültür varlıklarımızın turizme kazandırılmasından, ilimizin tanıtımına ilk olarak gerçekleştirilen festivallerden uluslar arası turizm fuarlarına, tiyatro, halkoyunları, resim, fotoğraf sergisi gibi gençler tarafından gerçekleştirilen kültürel ve sanat etkinliklerine, turizme dayalı kış sporlarından doğa sporlarına kadar şehrimiz adeta kültür ve turizm alanında kabuğunu kırmaya başlamış, kültür ve turizm potansiyelini açığa çıkarmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de sinema salonu olamayan 6 il arasında bulunan Hakkari, 2017 yılında sinema salonuna kavuşmuş, tüm Türkiye ile aynı anda aralıksız olarak vizyondaki filmler Hakkarililerle buluşturulmuştur. Kültür varlıklarımızın turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Bakanlığımız yatırım programına alınan Zeynel bey Medresesinin şehir müzesi, Şemdinli Nehri’de bulunan Kayme Sarayının ise Seyyid Taha-i Hakkari İslam Müzesi olarak hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızca başlatılan Melik Esat Camii restorasyonu ve üniversitemizce hayata geçirilen Meydan Medresesi çevre düzenleme çalışmaları ve Çukurca Kaymakamlığımızca müdürlüğümüzce tescillenen Çukurca Taş Evleri restorasyon projeleri devam ediyor. İlimizin kış turizminin geliştirilmesi için valimizin destekleri ile kayak merkezimizde tarihi nitelik taşıyan yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bir ilkler silsilesi olan festival zincirini yaşamaktayız. Kar festivali, ters lale festivali, son olarak film festivali ve kitap festivali ile ilimiz bir festival şehri haline geliyor” şeklinde konuştu.

Yeni vizyona giren değişik filmlerin tanıtımının yapılmasının ardından verilen kokteyl ile festivali tanıtım toplantısı sona erdi.