Hakkari'de “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesi

Sümbül Mahallesi Kent Ormanlarında düzenlenen ağaçlandırma törenine Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu, Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlattığını belirterek, “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesini Hakkari'de fidan dikerek başlattıklarını söyledi. Vali Akbıyık, “Proje ve kampanya öncesi herkes önce kitap okuyacak. Kitap okuyamayanlara kitap okutacağız. Çok kitap okuyanları ise ödüllendireceğiz. Bir kitap bir insan demektir. Kitap insan kadar önemlidir. Fidanlarımızı dikiyoruz; ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Kıyamet koparken dahi ağaç dikeceğiz” dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tören alanına getirilen kırtasiye malzemesi, şapka, tişört, yaka rozetleri ve tanıtım broşürleri de Vali Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Ellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve üzerinde “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” afişlerini taşıyan yüzlerce öğrenci, öğretmenleri gözetiminde fidan dikti. Çocukların yakın ilgi gösterdiği Vali İdris Bıyık, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari Kent Ormanında yaklaşık 500 fidan dikilirken, değişik noktalara peyderpey yaklaşık 45 bin fidan dikeceği belirtildi.