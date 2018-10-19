Hakkari'de futbol sezonu açılış programı

Hakkari Hakemler ve Gözlemciler Derneği ev sahipliğinde Hakkari Evinde düzenlenen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Büro Amiri Komiser Ferhat Türk, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Hanligil, Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan, hakemler ile kentte faaliyet gösteren 11 spor kulübünün başkanları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hakkari Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, programa katılan herkese teşekkür etti. Kaya, “Kurulduğu günden bu yana tek amacı futbol hakemliğine hizmet etmek olan genel merkezimizin ve şubelerinin aynı aşk ve şevkle gücüne güç katarak hizmetine devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Şahsın olarak 7 yıldır dernek başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu süre zarfında her zaman desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyeleri, İHK başkanlarına, çok kıymetli hakem ve gözlemcilerine teşekkür ediyorum. Bizleri 1. Ligde temsil eden Emin Yıldırım hocamız başta olmak üzere diğer bütün klasmanlarda gururla temsil eden hakem ve gözlemcilere ayrıca teşekkür ediyorum. Sezon açılışı programındaki asıl amacımız, ilimiz amatör futbol liginin öncesinde bir araya gelmek, kaynaşmak ve heyecanla, şevkle bir sezona girmektir. Bu nedenle böylesi güzel ve anlamlı bir günde davetimize katıldığınız için hepsinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Spor kulüpleri başkanlarına seslenen Kaya, “Futbol oyunu seri ve sürekli değişkenlikle oynanan ve hakemler tarafından saniyeler içerisinde karar verilen bir oyundur. Çoğunuz şahit olduğu gibi TV spor programlarında teknolojik destekler sonucu bile tekrar tekrar pozisyon kameraya alındıktan sonra ancak doğru karara varılabiliyor. Bu durumda elbet saniyeler içerisinde yanlış karar veren hakemlerimiz de oluyor. Hiçbir hakem kasti bir şekilde yanlış karar vermez. Bu konuda hakemlerimize olan inancımız ve güvenimiz tam olup sizlerinde gerekli hassasiyetleri göstermenizi rica ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program verilen yemekle son buldu.