Hakkari’de gazi ve şehit ailelerine iftar yemeği

Hakkari Evi’nde verilen iftar yemeğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilbroğlu, ASP İl Müdürü Salih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kurum amirleri, gazi ve şehit aileleri katıldı. Burada konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gazi ve şehit ailelerine yönelik düzenlenen iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti. Şehit ve gaziler sayesinde bu toprakların vatan haline geldiğini ifade eden Vali Toprak, “Bizlerde bunun kıymetini bilerek bu kadar büyük bedeli olan, bu kadar büyük bedeller ödenen bu topraklara her şeyimiz ile sarılarak sahip çıkacağız. Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucusu kardeşlerimiz, 3500 metrelerden tutun da çok daha alçak ovalara kadar en sarp yerlerden en düzlük yerlere kadar şu anda görevlerinin başlardılar. Bizim şu an iftar yaptığımız anda onlar görevlerinin başında nöbetteler. Buraya geldiğimiz müddet zarfında da son iki senede çok sayıda şehitler verdik. Çok sayıda Mehmetçiğimizi, polisimizi uğurladık buradan ve gerekirse bundan sonra da gerektiği kadar memleketimizin, vatanımızın, bayrağımızın bekası için, birlik, bütünlüğümüz için ne kadar gerekiyorsa o kadar şehit ve gazi vermeye devam edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu topraklarda yaşamanın bedeli budur. Bizlere de düşen vatandaşlarımıza da düşen birlik ve beraberliğimizi bozmamaktır. Son birkaç yıldaki Hakkari’deki ortamı hepiniz teneffüs ediyorsunuz. İlçelerimiz ile beraber tabi söylemek istiyorum. Gece saat 12.00 ve 01.00’lere kadar yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu, öğrencisi büyük bir mutluluk içerisinde geceleri alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar, çay ocaklarında oturuyorlar. Bence Türkiye’nin değil dünyanın en şirin illerinden birinde yaşıyoruz. Eskiden bu huzur görülebiliniyor muydu? Görünmüyordu. Devamlı bir çatışma ortamı, devamlı bir gerginlik, kepenk kapatma, devamlı tehditler, haraç almalar, hangisi daha güzel sizin takdirinize bırakıyorum. Şu anki bu huzur ortamı mı yoksa daha önceki karmaşa ortamı mı? Fakat bu huzur ortamı da kendiliğinden meydana gelen bir şey değil. Biz her ne kadar şefkatimizi, sevgimizi, olması gerektiği şekli ile idareciler olarak sizleri en samimi şeklinde göstermek ile beraber bu düzeni bozmaya çalışanlara da gerekli dersleri bütün şehir ve kırsal kesimlerde güvenlik güçlerimiz gösterdiler. Bunun neticesinde huzur geldi. Kendiliğinden olmuyor. Fakat tabi ki burada halkımızın teveccühüne bizlere güvenine, bizlerle beraber olmalarına, birlik beraberliği bozmamalarına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ortamdan, bu huzur ortamından geriye dönüş asla olmayacaktır. Bu noktada kesinlikle geriye dönüş olmayacaktır. Halkımız da devletimiz de bunun bilincinde ve aynı zamanda kararlılığında. Artık burada 40 senedir eziyet çeken vatandaşımız işinde, gücünde, ticaretinde, çalışmasında olacak. İnşallah huzur içerisinde İstanbul’daki vatandaşımız ne kadar rahat ise ne kadar huzurlu ise buradaki vatandaşımız da o kadar rahat, o kadar huzurlu olacak. O kadar işinde, gücünde olacak” dedi.

İftar yemeği programı, şehitler için okunan dualar ile son buldu.