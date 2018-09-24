Hakkari'de “Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası yapılacak

“Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası Hakkari'de yapılacak.

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Hakkari Film Festivali kapsamında ünlüler Hakkari'ye akın edecek. 25 Eylül Salı günü Atatürk Kültür Merkezinde saat 19.00'da “Göç Yolu Elveda Balkanlar” isimli filmin galasının yapılacağı ve Hakkari'ye filmin oyuncu kadrosu, yönetmen ve yapımcıları ile birçok sinema sanatçısının katılım sağlayacağı belirtildi.

Galanın Tek Rumeli televizyonundan da canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.