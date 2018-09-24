İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de “Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası yapılacak

“Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası Hakkari’de yapılacak.

“Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası Hakkari'de yapılacak.


Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Hakkari Film Festivali kapsamında ünlüler Hakkari'ye akın edecek. 25 Eylül Salı günü Atatürk Kültür Merkezinde saat 19.00'da “Göç Yolu Elveda Balkanlar” isimli filmin galasının yapılacağı ve Hakkari'ye filmin oyuncu kadrosu, yönetmen ve yapımcıları ile birçok sinema sanatçısının katılım sağlayacağı belirtildi.


Galanın Tek Rumeli televizyonundan da canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.