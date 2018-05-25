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25 Mayıs 2018 10:51

Hakkari’de ‘Hacivat-Karagöz’ oyununa büyük ilgi

Hakkari’de her geçen gün değişik etkinliklerin yapıldığı Ramazan şenliklerine Karagöz ve Hacivat oyunu damgasını vurdu.

Hakkari’de ‘Hacivat-Karagöz’ oyununa büyük ilgi

25 Mayıs 2018 10:51


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği; renkli görüntülerle devam ediyor. Sahneye çıkan Hakkarili çocuklar, bir birinden güzel gösteriler sergilediler. Değişik yarışmaların yapıldığı etkinliklerde aileler ise, çocuklarını izlemenin mutluluğunu yaşadılar.


Karagöz ile Hacivat oyunuyla heyecanın doruk noktasına ulaştığı etkinliklerde, aileler çocukları ile birlikte Karagöz ile Hacivat’ın oyununu izlemenin mutluluğunu yaşadılar. Binlerce kişini katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, programda ise davetlilere değişik ikramlar yapıldı.




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