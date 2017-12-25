Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip liseleri arasında düzenlediği “Kur’an’ın Genç Muhafızları” hafızlık, “Genç Bilaller” ezan okuma ve “Genç Sada” Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarının Hakkâri elemeleri TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan yarışmalara TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Derecik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı. "Genç Bilaller" ezanı güzel okuma kategorisinde TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinden Harun Kaya birinci, hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma kategorinde yine TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yusuf Özer ve hafızlık kategorisinde ise Malik Çiftçi birinci oldular.

Ödül töreninde konuşan TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde bu yarışmaların tüm illerde yapıldığını belirterek, "Yarışmada kategorilerinde il birincisi olan öğrenciler, daha sonra Türkiye genelinde oluşturulan 11 bölgede illerini temsilen yarışmaya katılacaklardır. Okullarımızda öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, ailelerine ve özellikle birbirinden kıymetli jüri komisyonuna teşekkür ederim. Bölge yarışmasında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.