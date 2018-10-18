Hakkari'de "Hak Dostum Hakk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali kapsamında ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından "Hak Dostum Hakk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Genel Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Oyuncu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı "Hak Dostum Hakk" adlı oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Meddah tarzında sahnelenen oyunda "Dün bugünü hazırladı, bugün yarını hazırlayacak" esprisi ışığında Anadolu coğrafyasının nasıl vatan tutulduğu ve sonrasında neler yaşandığını anlatıldı.

Oyunun sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulunuldu.