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25 Kasım 2017 10:15

Hakkari’de halaylı öğretmenler günü kutlaması

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler coşkulu bir şekilde devam ediyor.

Hakkari’de halaylı öğretmenler günü kutlaması

25 Kasım 2017 10:15


Kent genelinde birçok okulun düzenlediği öğretmenler günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hakkari özel doğu koleji okul aile birliği başkanlığı tarafından Nergiz Düğün salonunda görkemli bir gece düzenlendi.


Etkinlikte öğretmen ve velilere kavurma, cacık ve pilav ikram edildi. Yemeğin ardından canlı müzik eşliğinde öğretmen ve öğrenci velileri kol kola girerek halay çekti. Okulda görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerinin yazıldığı yaş pasta ise türküler ve şarkılar eşliğinde salona getirilerek, burada bir öğretmenin de doğum günü kutlandı. Özel doğu koleji okul aile birliği Başkanı Demet Tugla, geceye katılan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


Görüşlerini dile getiren öğretmenler ise bu güzel geceyi düzenleyen okul aile birliği başkanlığına ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiler.




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