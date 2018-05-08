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08 Mayıs 2018 09:14

Hakkari’de haşerelerle mücadele çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması başlattı.

Hakkari’de haşerelerle mücadele çalışması

08 Mayıs 2018 09:14


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdür yetkilileri, sivrisinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla her gün düzenli olarak kent genelinde ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarında rahat edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, çöplerini belediyenin belirlediği saatlerde belirlenen alanlara bırakmalarıdır. Sezon boyunca ilaçlama çalışmamız devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın sinek ve haşere bakımından şikayetsiz bir yaz geçirmesidir" şeklinde konuştular.




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