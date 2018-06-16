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16 Haziran 2018 18:09

Hakkari’de HDP mitingi

Halkın Demokrasi Partisi (HDP) tarafından Hakkari’de miting düzenledi.

Hakkari’de HDP mitingi

16 Haziran 2018 18:09


Cumhuriyet Caddesi üzerinde düzenlenen miting alana giriş yapanlar güvenlik güçleri tarafından üst tarafından geçirilerek içeri alındı. Mitinge Hakkari il, ilçe, köy, mezra ve çevre illerden binlerce kişi katıldı. Hakkari Milletvekili adayları Leyla Güven, Sait Dede ve Özgür Zeydanolu seçim otobüsünde halka seslenerek, kendileri için bir oy bile çok önemli olduğunu belirterek, Hakkari halkı ile gurur duyduklarını ifade etti. Mitinge katılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle mitinge katılamayan HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yerine Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan konuşma yaptı.




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