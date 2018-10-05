Hakkari'de "Hikaye-i Kaymakam" oyunu sahnelendi

i Kaymakam" isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununa öğretmenler, halk ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Yönetmenliğini Metin Karaman'ın yaptığı; Ömür Akkan, Muhlis Asan, Ceren Bayir, Selin Köktener, Sezen Ürgen, Hakan Fidan ve Ergin Yıldız isimli oyuncular tarafından oynanan tek perdelik “Hikaye-i Kaymakam” adlı tiyatro oyununu büyük ilgi gördü.

İzleyicilerin alkışlarla desteklediği tiyatro gösterisi, yaklaşık iki saat sürdü. Oyunda bir kaymakamın başından geçen olaylar trajikomik bir dille anlatıldı.

Oyunun yönetmeni Ömür Akkan, Hakkari'de olmaktan memnun olduklarını belirterek, “Hikaye-i Kaymakam adlı bir oyunumuz, komedidir. kaymakam hikayelerini anlatan bir oyun ve bütün kaymakamların hayatlarından kesintiler olan bir oyun. Bazı sahnelerimizle kaymakamları ve seyircileri duygulandırıyoruz. Bazı sahnelerde ise gülmekte yerlere yatırıyoruz. Böyle keyifli bir oyun. Bütün Türkiye'yi geziyoruz neredeyse. Yaklaşık 2, 2,5 aydır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeyiz. Hakkari Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Oyunun sonunda, Hakkari Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez tarafından, yönetmen Ömür Akkan'a çiçek takdim edildi.