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Hakkari'de “Huzur Türkiye” uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye” uygulaması kapsamında, Hakkari’de de 400 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye” uygulaması kapsamında, Hakkari'de de 400 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Huzur Türkiye" uygulaması kapsamında, Hakkari'de 400 polisin katılımıyla Medeni Sancar Caddesi başta olmak üzere 5 ayrı noktada sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 400 polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Trafik polisleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler çevrede zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Uygulamanın akşam saatlerinde de cafe ve değişik noktalarda devam edeceği belirtildi.

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