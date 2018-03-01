Hakkari’de içme suyu çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığının yatırımları kapsamında 2017 yılı iş takvimine göre hazırlanan ve sene başından beri sürdürülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve kış aylarında da devam eden yeni içme suyu şebeke döşeme çalışmaları değişik mahallelerde sürüyor.

Kent merkezinin kesintisiz olarak su alabilmesi için büyük bir çalışma başlatan Hakkari Belediyesi ekipleri, kentin su sorununu çözmek için hummalı bir çalışma sergiliyor. 48 saatte bir içme suyunun verildiği kent merkezindeki içme suyu sorununun çözümü için çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine vatandaşlar da yardımcı olmaya çalışıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk defa sürekli suya kavuşacağının mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, çalışma sonucunu sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.

Kentin birçok mahallesinde devam eden çalışmalar, Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde de devam ediyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, kentin içme suyu sorununu kökten çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, mahallere yeni şebekelerin döşendiği ve abone yapma çalışmalarının da devam ettiğini belirttiler.