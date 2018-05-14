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14 Mayıs 2018 16:22

Hakkari’de ‘içme suyu’ sevinci

Hakkari Belediye Başkanlığı, kentteki bazı noktalarda yeni içme suyu şebeke hattının devreye girdiğini açıkladı.

Hakkari’de ‘içme suyu’ sevinci

14 Mayıs 2018 16:22


Mahalle sakinlerine çağırıda bulunan Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri; Gazi Mahallesi, Gültekinler Caddesi, Sürme Hanım Caddesi, Kazandıoğlu semti ve buralara bağlı tüm güzergaha yeni içme suyu şebeke hattı verildiği belirtildi. Burada oturan tüm vatandaşların evlerine yeni su abone bağlantılarını yapmaları çağrısında da bulunan belediye yetkilileri; “Yeni Mahalle 402, 1403, 1404, 1405 ve 1406. sokak ile Otluca Tugay Yolu güzergahına yeni içme suyu şebeke hattı verilmiş olup, burada oturan tüm vatandaşlarımızın evlerine yeni su abone bağlantılarını yapmaları önemle rica olunur” denildi.




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