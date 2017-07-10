Hakkari’de iki lise ‘Fen ve Sosyal Bilimler’ programı kapsamına alındı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Hakkari’de bulunan TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesinin Bakanlık makamı onayı ile ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Okullar’ kapsamına alındığını söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu liselerin fen ve sosyal bilimler lisesi programını uygulayacak okullara dönüştürüleceğini dile getiren Durgun, “Fen ve sosyal bilimler programını uygulayacak olan bu okullarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızca 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerindeki Anadolu imam hatip liseleri, fen ve sosyal bilimler programını uygulayacak okullar kapsamına alındı. Projeye dâhil edilen TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesinde okutulan mesleki derslerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler lisesi müfredatı da uygulanacak. Bu okullarımızda hem fen ağırlıklı hem de sosyal bilimler ağırlıklı sınıflar oluşacak. Bu imam hatip liselerimizde okuyan öğrencilerimiz fen ve sosyal bilimlerin yanı sıra istedikleri alanda hem de ilmi ve dini bilimleri öğreneceklerdir. Fen ve sosyal bilimler programı uygulayacak olan ilimiz Anadolu imam hatip liseleri; insan ve toplum bilimlerine ilgi duyan öğrencilerimizin kabiliyetleri doğrultusunda gelişimlerini sağlayacaktır. Bu projeyle okullarımız; insanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen, sosyal ilişkileri gelişmiş kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Bu liselerimizde program gereği sınırlı sayıda öğrenci alımları olacaktır. Fen ve sosyal bilimler lisesi programını uygulayacak bu okullarımızın ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, Hakkari’mize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.