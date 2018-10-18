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Hakkari'de ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Hakkâri Valiliği 2018 Yılı 4.

Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Valilik Konferans Salonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, bu toplantıların yapılmasındaki maksadın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu söyledi.


Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gürcan Görgülü, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tunç, Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin ile yatırımcı kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

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