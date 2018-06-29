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29 Haziran 2018 16:43

Hakkari’de il spor merkezleri açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan "İl Spor Merkezleri" açılışı Hakkari’de de start aldı.

Hakkari’de il spor merkezleri açılışı yapıldı

29 Haziran 2018 16:43


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda düzenlene törenle 18 branştan 750 sporcunun katıldığı il spor merkezlerinin açılışı yapıldı. 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlayacak olup Eylül ayının 15’ne kadar devam edecek olan il spor merkezlerinde açılan, atletizm, masa tenisi, hentbol, yüzme, tenis, voleybol, basketbol, satranç, badminton, paten kayağı, karete, judo, muay thai, dağcılık, okçuluk, güreş ve herkes için spor olmak üzere 18 branşta 750 sporcu katılırken 40 antrenör, eğitici ve lider öğretmenin ise eğitim vereceği belirtildi.




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