Hakkari'de “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı, Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ile kurum müdürleri katıldı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, uzmanlar tarafından slayt gösterimleri eşliğinde uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verildi.