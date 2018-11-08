İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı

Hakkari’de “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.

Hakkari'de “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda yapılan “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” toplantısı, Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ile kurum müdürleri katıldı.


Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, uzmanlar tarafından slayt gösterimleri eşliğinde uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.