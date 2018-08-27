Hakkari’de ilk defa ekilen hatemi ağaçları çiçek açtı

İçme suyu şebekesinden altyapıya kadar hummalı bir çalışmanın başlatıldığı kentte yapılan birçok hizmetin yanı sıra yeşillendirme çalışmaları da şehre ayrı bir görünüm kattı. Hakkari Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaklaşık bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temin ettiği ve boyları 6 ile 7 metreyi bulan hatemi ağaçları çiçek açmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hakkari’yi Yeşillendirme ve Ağaçlandırma’ projesi kapsamında gönderilen yaklaşık 2 bin 500 adet ağaç; Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mezarlık ve uygun görülen alanlarda toprakla buluşturulmuştu. Sümbül, Kalealtı, Kırmızı Kümbet, Gazi, Merzan ve Berçelan mezarlığının yanı sıra Kadın Parkı, Tekser Cami önü, Bulak Mahallesi su deposu etrafı, Milke Gazi semtindeki eski su deposu alanı, Yeni Mahalle su deposu etrafı, okul bahçeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesi ve diğer uygun görülen alanlara dikilen ağaçlar kente ayrı bir güzellik kattı.

Hakkari’de ilk defa geçen yıl dikilen ıhlamur ve hatemi ağaçlarının çiçek açması kent merkezine renk kattı.

Yapılan ağaçlandırma çalışması sayesinde kentin kışın hava kirliliğinden yazın ise tozdan kurtulacağını umut ettiklerini belirten vatandaşlar, Hakkari’yi yeniliklere kavuşturan Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.