Hakkari’de ilk defa lise düzeyinde özel eğitim sınıfı açıldı

34 öğrenci eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrencilerle yakında ilgilendi. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Turgut’ta öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Müdür Durgun, büyük bir özveri ile engelli öğrencilerle ilgilenen öğretmenlere ise teşekkür etti. Medrese Mahallesinde evde eğitim hizmeti alan 6. sınıf öğrencisi Feyza Akbulak’ı evinde ziyaret eden Müdür Durgun, 6 ayrı branşta kendisine eğitim verildiğini söyledi. Akbulak ailes ise, ziyaretten dolayı Müdür Durgun ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra ilde ilk defa lise düzeyde özel eğitim sınıfının oluşturulduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Müdür Durgun ve beraberindekiler burada 9’ncu sınıfta özel eğitim gören 4 öğrenciye değişik hediyeler verdiler. Öğrencilerle yakında ilgilenen Müdür Durgun, daha sonrada öğretmen ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak il genelinde özel eğitim sınıflarında okuyan 275 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Müdür Durgun, ”İl genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bin 300 öğrencimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 50 öğrenciye ise evde eğitim hizmeti vermekteyiz. İlimizin en ücra köşesinde bulunan köylerde daha bir öğrenci için öğretmenler nezaretinde öğrenci okula getiriliyor. Bizi özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bölgede eğitimsiz kalan öğrencimiz bulunmamaktadır” dedi.