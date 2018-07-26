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26 Temmuz 2018 11:09

Hakkari’de ‘İlk Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın başkanlığında ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Hakkari’de ‘İlk Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

26 Temmuz 2018 11:09


Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin ile kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2018 yılı 2. dönem sonu itibariyle projelere 140 milyon 946 bin 108 TL harcanarak yıl ödemelerinin toplamına yüzde 17 nakdi gerçekleştirildiğini ifade ederek, “498 projeden 39’u bitmiş, 206 projeye henüz başlanılmamıştır. 253 proje ise halen devam etmektedir” dedi.




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