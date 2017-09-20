Hakkari’de İlköğretim Haftası etkinliği

Valilik bahçesinde düzenlenen program; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde devam eden İlköğretim Haftası programına Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Tank Yarbay Cavit Nartop, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okula yeni gelen öğrencilere “Hoş geldin” çiçeği verilmesinden sonra bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 2017-2018 eğitim öğretim yılına hep birlikte heyecanla, azimle ve sevinçle başladıklarını söyledi.

Vali Toprak ise, öğrencilere nasihatte bulunarak, “Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olun ve asla birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Önemli olan iyi insandır, iyi insan olursanız topluma daha çok faydalı olursunuz. Sevgili öğrenciler, sizden isteğim kesinlikle bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden uzak durun. Bunlar alışkanlık yapıyor ve derslerinizde geri kalırsınız. Tablet ve cep telefonuna zaman harcayacağınıza spor yapın” dedi.

Program, 15 Temmuz anısına “Bizim Türkümüz” adlı video gösterimi, müzik dinletisi ve halkoyunları gösterisi ile sona erdi.

Vali Toprak, program çıkışında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı ‘Çocuk’ konulu karakalem, solo ve yağlı boya resim sergisini ziyaret ederek yeteneklerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.