Hakkari’de imam hatip okulları koordinasyon toplantısı yapıldı

Bir otelde düzenlenen toplantıya Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcıoğlu, İmam Hatip Okulları Türkiye Platformu Koordinatörü Zeynel Önal, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Reşit Güldal, İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi, ilçe milli eğitim müdürleri, imam hatip platformuna bağlı dernek başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi’nin konuşması ile devam etti. Konuşmalarında imam hatiplere daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Çiftçi, imam hatip platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum örgütleri hakkında da bilgi verdi.

Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcıoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un kısa konuşmaları ile devam eden program, imam hatip okullarının tarihi, imam hatip okulları üzerindeki oyunlar ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip okullarına verdiği önemle ilgili slayt gösteriminin sunulması ile sona erdi.