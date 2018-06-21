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21 Haziran 2018 16:50

Hakkari’de ‘İmar Barışı’ konulu toplantı

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara ‘İmar Barışı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hakkari’de ‘İmar Barışı’ konulu toplantı

21 Haziran 2018 16:50


Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen “İmar Barışı” bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan, Müdür Yardımcısı İlyas Başaran ile çok sayıda muhtar katıldı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli şehir plancısı Gülüstan Kasacı, son 30 yılın en önemli konularından biri olan ve milyonlarca insanı yakından ilgilendiren ‘İmar Barışı’ hakkında Hakkarili muhtarlara slayt gösterimi eşliğinde ayrıntılı bilgiler aktardı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları açıklamaların ardından, salondaki muhtarların sorularını yanıtlarken, ‘İmar Barışı’ hakkında ileriki günlerde daha geniş ve kapsamlı açıklamalarda bulunacaklarını vurguladılar.




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