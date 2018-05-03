Hakkari’de ‘iş güvenliği’ semineri

Hakkari OLGU sahibi Sinan Erik tarafından organize edilen seminer Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda yapıldı. Seminere Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, iş adamı Abdurrahman Er, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tunç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Şanlıtürk ile çok sayıda işveren katıldı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Şanlıtürk; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile korunma tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sinan Erik ise, seminere katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve tüm katılımcılara teşekkür etti.