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Hakkari'de kaçak cinsel güç arttırıcı hap operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 136 adet cinsel güç arttırıcı hap başta olmak üzere çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 ile 24 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 775 paket sigara, 38 kilogram çay, 2,7 litre alkol, 663 adet sir ağda, 136 adet cinsel güç arttırıcı hap ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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