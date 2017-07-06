Hakkari’de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde umuma açık iş yerlerinde, mekânlarda ve şahıslar üstünde yapılan kontroller esnasında S.S. isimli şahıstan 3 gram esrar maddesi ve operasyon kapsamında bin 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.