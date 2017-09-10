Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 17:20

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

10 Eylül 2017 17:20


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Ağustos ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda; 7 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 35 bin 750 kilogram nargile tütünü, 63 kilogram gümrük kaçağı çay, 233 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 30 adet gümrük kaçağı tablet, 4 adet flash bellek, 7 adet oto mp3 çalar, 8 adet kol saati, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte olduğu değerlendirilen sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç