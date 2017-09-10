Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Ağustos ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda; 7 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 35 bin 750 kilogram nargile tütünü, 63 kilogram gümrük kaçağı çay, 233 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 30 adet gümrük kaçağı tablet, 4 adet flash bellek, 7 adet oto mp3 çalar, 8 adet kol saati, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte olduğu değerlendirilen sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.