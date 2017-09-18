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18 Eylül 2017 16:01

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yapılan operasyonlarda kaçak sigara, akaryakıt ve nargile tütünü ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

18 Eylül 2017 16:01


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “10-16 Eylül 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 4 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 953 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 100 kilogram nargile tütünü ve 2 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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