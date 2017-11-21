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21 Kasım 2017 11:08

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

21 Kasım 2017 11:08


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 79 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 bin 584 paket gümrük kaçağı sigara, 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 143 kutu (330 ml) gümrük kaçağı alkollü içki, 404 çift gümrük kaçağı ayakkabı ve 2 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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