Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 79 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 bin 584 paket gümrük kaçağı sigara, 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 143 kutu (330 ml) gümrük kaçağı alkollü içki, 404 çift gümrük kaçağı ayakkabı ve 2 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.