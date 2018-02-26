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26 Şubat 2018 17:53

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

26 Şubat 2018 17:53


Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “19 ile 26 Şubat 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 6,27 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 5 bin 358 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen (ceylan görünümlü) metal obje ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet pasaport ile 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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