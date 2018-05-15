Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında 7-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 477 litre akaryakıt, 2 bin 770 paket sigara, 155 kilogram pirinç, 40 kilogram çay ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet nüfus cüzdanı, 3 adet pasaport ile 1 adet sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.