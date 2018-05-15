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15 Mayıs 2018 17:39

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

15 Mayıs 2018 17:39


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında 7-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 477 litre akaryakıt, 2 bin 770 paket sigara, 155 kilogram pirinç, 40 kilogram çay ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet nüfus cüzdanı, 3 adet pasaport ile 1 adet sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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