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31 Temmuz 2018 11:51

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari il genelinde yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

31 Temmuz 2018 11:51


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 23 Temmuz 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 830 paket sigara, 10 şişe alkollü içki, 297 litre akaryakıt, 34 adet av tüfeği, 20 adet dipçik, 30 adet el kabzası, 2 adet silah aparatı, silah takımında kullanılan vida ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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