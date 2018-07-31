Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 23 Temmuz 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 830 paket sigara, 10 şişe alkollü içki, 297 litre akaryakıt, 34 adet av tüfeği, 20 adet dipçik, 30 adet el kabzası, 2 adet silah aparatı, silah takımında kullanılan vida ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.