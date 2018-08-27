Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 193 litre akaryakıt, 3 bin 850 paket sigara, 129 kilogram nargile tütünü ve sahte olduğu değerlendirilen 5 adet pasaport ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.