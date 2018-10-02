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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari genelinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24 Eylül ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 460 paket sigara, 96 kilogram çay, 176 litre akaryakıt, 5 bin 307 adet kurusıkı tabanca ve 9 kilo 980 gram gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Toplamda 8 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış olup; kurusıkı tabanca olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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