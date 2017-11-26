Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali eşi Dr. Funda Toprak; dünya görüşü ve ideolojisi ne olursa olsun kadına karşı fiziksel, ekonomik, psikolojik, sembolik her türlü şiddete karşı çıkılması gerektiğini söyledi. Kadınların adeta bir pazarlama aracı, bir vitrin süsü olarak kullanılmasını kadına karşı bir saygısızlık olarak gördüğünü ifaden eden Toprak, "Çocukluk ve gençlik dönemlerinde aile içi şiddetin uygulandığı bir ortamda yetişenlerin, şiddet gösterme eğilimine sahip oldukları yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bizler, kadını Allah’ın emaneti olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Doğuştan farklı özelliklerle dünyaya gelmiş olsak da, hak ve adaletle eşit olmamız gerektiğine inanıyorum. Bir anne, bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş olan kadının onuruna haysiyetine yönelik yapılan her türlü saldırı tüm insanlığa yapılmıştır" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili slayt gösteriminin sunulduğu program; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şifa Çakır, Hakkâri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Neşe Ataman Bor, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ve Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı’nın konuşmaları ile sona erdi.