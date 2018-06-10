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10 Haziran 2018 22:38

Hakkari’de Kadir Gecesinde mevlit okutuldu

Hakkari İl Müftülüğü bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle mevlit okutuldu.

Hakkari’de Kadir Gecesinde mevlit okutuldu

10 Haziran 2018 22:38


Hacı Sait Camii’nde okutulan Kadir Gecesi programına çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin dolup taştığı gecede birçok vatandaş ise caminin merdivenlerinde ibadet etti. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, burada verdiği vaazda Rahmet peygamberi Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin mevlid gününde dünyayı teşriflerinden daha büyük nimet ne olabilir. O halde o günün özellikle tespit edilip, ibadetlerle ihyası, yapılması gereken bir vazifedir dedi.


Gürbüz, "İmâm Ebû Abdillâh ibni’l-Hâc “el-Medhâl” isimli eserinde şunları söylemiştir: Mevlid ayı Allâh-u Teâlâ’nın üstün kıldığı, bizi de Yüce Peygamberiyle faziletli kıldığı büyük bir aydır. Gönderilenlerin efendisinin bize lütfettiği bu mübarek ayda Rabbimizin bu yüce lütfuna şükür, ibadetlerin ve hayırların artırılması gerekir. Gerçi Rasulullah (s.a.v.) bu ayda diğer aylara nazaran fazla bir ibadet yapmamıştır ama o bize acıdığı için ümmetine farz olmasın diye böyle yapmıştır" şeklinde konuştu.


İl Müftüsü Gürbüz ve camide bulunan binlerce vatandaş şehitlerimizin ruhuna fatihalar okuyarak, ülkemizin, birlik beraberlik ve bütünlüğü için dua ettiler. Birçok vatandaş ise camiye getirdiği yiyecek ve içecekleri vatandaşlara ikram etti.




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