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Hakkari'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla Hakkari’de kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılayı, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.


Kampanya kapsamında Bulvar Caddesi'ne yerleştirilen kan alma tırına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün sürecek kan bağış kampanyasını başlattıklarını söyledi. Bozkurt, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek ve bu hayırda bulunmak isteyenler, kan bağışı kampanyasına ilgi gösteriyor. Ekibimiz 3 ay önce de Hakkari'deydi ve vatandaşlarımız kan bağışı yapmak için büyük kuyruklar oluşturmuştu. Bu duyarlılıktan dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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