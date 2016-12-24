Hakkari’de kar yağışı yeniden başladı

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı yeniden başladı.

Yaklaşık bir hafta önce kar yağışının etkili olduğu Hakkari bölgesinde onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanmıştı. Bir süreden beridir etkisini kaybeden kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Sis ve kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Yetkililer, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde açılan köy ve mezra yollarının yeniden kapanabileceği uyarısında bulundular.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Hakkari ve çevresinin yoğun kar yağışı geçeceği uyarısında bulunmuştu.