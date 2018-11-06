Hakkari'de “Karla Mücadele” toplantısı

Hakkari'de karla mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İl genelinde karla mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışma programı ve alınacak tedbirleri belirlemek üzere ‘Karla Mücadele' toplantısı düzenlendi. Hakkari Valiliği toplantı salonunda Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Duruk, gerçekleştirecekleri toplantıda karla mücadele ile ilgili kararlar alınacağını ve alınan kararların protokolle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletileceğini söyledi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz ve acil durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler, hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.