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08 Haziran 2018 16:07

Hakkari’de karne heyecanı

Hakkari’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.

Hakkari’de karne heyecanı

08 Haziran 2018 16:07


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Şube Müdürü Mustafa Karaman, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Sınıfları gezen Vali Toprak ve beraberindeki protokol, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Toprak, öğrencileri tek tek tebrik ederek karne ve kitap dağıttı. Vali Toprak, yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenip kitap okuması tavsiyesinde bulundu.




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