Hakkari’de közde mısıra yoğun ilgi

Hakkari’de birçok vatandaş kentin en işlek caddeleri üzerinde kurdukları tezgahlarda mısır satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İftar sonrası caddelerin şenlendiği kent merkezinde mangalların başına geçen vatandaşlar, közde mısır pişirerek vatandaşlara ikram ediyorlar.

Bir adet mısırın 3 TL’den satıldığı kentte, her köşe başında mısır satanlarla karşılaşmak mümkün. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve birçok vatandaş, Ramazan ayında közde yapılan mısır yemenin tadını çıkarttılar.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde mısır satan evli ve 4 çocuk babası Nurettin Engin isimli vatandaş ise, közde mısır pişirerek aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. İşsiz ve hiçbir geçim kaynağı bulunmadığını ifade eden Engin, kazandığı para ile çocuklarını okuttuğunu kaydetti. 4 çocuğundan ikisinin üniversite öğrencisi olduğunu da ifade eden Engin, közde pişirdiği mısırları 3 TL’den satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Mısır tüketimine yoğun ilginin gösterildiği Hakkari’de her gece yaklaşık bir ton mısır tüketildiği öğrenildi.